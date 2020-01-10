نائب وزير التعليم الفني يقوم بزيارة لكلية المجتمع والاستجابة لهمومها

قام نائب وزير التعليم الفني الاستاذ عبدربه غانم المحولي بزيارة تفقدية لأقسام كلية المجتمع والمساحات الخارجية بعد تشجيرها وترتيبها بالطرق الحديثة التي تتناسب ومكانة كلية المجتمع كما زار القاعة الكبرى التي يتم حالياً لإعادة تأهيلها ووعد النائب أن يكون على نفقة الوزارة.

كما اجتمع بأساتذة الكلية واللذين طرحوا همومهم ومعاناتهم للنائب الذي ناقش معهم بروح طيبة وتفهم وتقدير لهمومهم مما لاقى ارتياح من قبل عميد الكلية والمدرسين وقد اشاد النائب بتكاتف ادارة الكلية مع العمادة في السير بالدراسة في الكلية برغم الصعاب التي واجهوها برغم كبر مساحة الكلية وافتقادها للإمكانيات.

وفي اللقاء اشاذ الوزير باهتمام الاعلام وعلى راسهم صحيفة “عدن الغد” ورئيس تحريرها فتحي بن لزرق على مايبدله من نقد بناء من اجل تقديم مسار النشاط الاعلامي الحر ووضع لبنات البناء السليم في المجتمع.

وعلى هامش هده الزيارة التي كانت ناجحة ولافت ارتياح الحاضرين من عمادة الكلية والطلاب والمدرسين والاعلام لما لاقوه من تجاوب النائب واستماعه لهمومهم وتجاربه وترحيبه بالضيوف وفي كلمة لعميد الكلية الدكتور عوض احمد العقلمي التي رحب بالضيوف على امل تنفيد التعليمات للوزير بما يخدم الجيل ويقوم بصفحة مشرفة بما يخدم الكلية والجيل الجديد من الطلاب والطالبات واشاد بالكلية وغيرها من الكليات بما يخدم المجتمع والقضاء على البطالة بين الشباب والقضاء على الآفات التي تشوه الجيل الجديد الذي الايلتفت الى الوراء ويقدس العمل النظيف ومايصفه في هذا الكوكب وكان اللقاء كالبلسم على الجراح واستطاع النائب تفقد هموم الكلية ولاستجابة لمعاناتهم.