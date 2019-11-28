نائب وزير الصناعة يناقش تعزيز التعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة بعدن

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي اليوم الأربعاء، مع مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابع لصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن، محمد العويني تعزيز العمل والتعاون المشترك بين الجانبين.



وتطرق اللقاء، إلى إمكانية التعاون في عقد دورات تدريبية لكوادر وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات والمساعدة في إنشاء جمعية حماية المستهلك ودعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزويد الوزارة ببعض الخبراء للاستفادة من خبراتهم في أدارة تنمية الصادرات وتنمية الصناعات الصغيرة .



وفي اللقاء، أكد نائب وزير الصناعة إستعداد الوزارة وتعاونها الدائم في تذليل كل الصعوبات والعقبات وتسهيل مهام وعمل الوكالة في تواصلها مع القطاع الخاص والجهات المختصة ذات العلاقة.



فيما ثمن العويني دور الوزارة في مساعدة الوكالة في نشر الاستبيان حول القطاع الإنتاجي والصناعي .. لافتاً إلى أن الوكالة ستقدم لوزارة الصناعة العديد من الدورات التدريبية في مجالات كيفية إظهار عمل الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي ومجال الرقابة والتقييم ومجالات اخرى تساعدها على إدارة أعمالها .



حضر اللقاء، وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف وأعضاء فريق وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر .