أخبار نادي برشلونة

نابولي يحدد المقابل النهائي لبيع نجمه لبرشلونة

4 مايو، 2020
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نابولي يحدد المقابل النهائي لبيع نجمه لبرشلونة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن المقابل المادي الذي حدده إدارة نادي نابولي من أجل بيع فابيان رويز لاعب وسط الفريق لبرشلونة في الصيف.

وأشارت التقارير أن مسؤولي نابولي أخبروا إدارة البلوجرانا برغبتهم في الحصول على 60 مليون يورو نظير الموافقة على بيع رويز.

ويعد رويز واحداً من أبرز لاعبي الوسط بالدوري الإيطالي عقب تألقه الملفت رفقة فريقه وهو ما أجبر برشلونة على تتبعه ومحاولة التعاقد معه.

الجدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد أعلن أن النادي سوف يحاول ضم لاعبين عن طريق التبادل فقط في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب فيروس كورونا.


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الدوري الإسباني الدوري الإيطالي المقابل النهائي فابيان رويز لبرشلونة لبيع نابولي نجمه يحدد

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