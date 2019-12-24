نادال: أنا وفيدرر لا نُشبه رونالدو وميسي

سبورت 360 – يوجد ارتباط وثيق بين كريستيانو رونالدو ورفائيل نادال، فالأول أسطورة لا تتكرر كثيراً في عالم كرة القدم، والثاني يُعد أسطورة الملاعب الترابية في التنس، وكل منهما لديه القدرة الخاصة على قتل المنافس والتعامل مع الضغوطات والصعود إلى منصات التتويج.

في المقابل، يذهب الكثيرون للتأكيد على أن ليونيل ميسي يشبه روجر فيدرر، فكلاهما يمتلكان الموهبة ويتميزان بصفات نادرة، لكن رافائيل نادال أشار إلى أن المقارنة في هذا الاتجاه، غير ممكنة.

نادال: عاد لي الحماس لمتابعة ريال مدريد

وقال نادال في تصريحات أدلى بها لصحيفة (ماركا) الإسبانية: “المُقارنة غير ممكنة، إنهما رياضتان مختلفتان تماماً.. مميزات وخصائص ميسي تختلف عن مميزات وخصائص فيدرر، ونفس الشيء معي وكريستيانو رونالدو.. كل لاعب لديه الصفات الخاصة به”.

وتحدث نادال عن ريال مدريد، قائلاً: “لقد استعاد طريقه بعد فترة معقدة خلال الموسم الماضي، وبداية صعبة في هذا الموسم، أتحدث بصفتي أحد الهواة و ليس كخبير في كرة القدم، باعتباري لاعب رياضي أعتقد أنه أمر صعب جداً عندما تكون لديك عدة أوقات سيئة”.

وتابع: “في بداية الموسم، لعب الفريق بشكل سيئ وانعدمت ثقة اللاعبون في أنفسهم،لكن منذ شهرين أظهر ريال مدريد الحالي أنه يلعب بمستوى عالٍ للغاية، ولذلك أحب مشاهدتهم يلعبون مرة أخرى”.

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