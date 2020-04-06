نادى برشلونة يعزى جوارديولا فى وفاة والدته بسبب فيروس كورونا



أعرب نادى برشلونة الإسبانى، عن خالص تعازيه فى وفاة دولورس سالا كاريو والدة مدربه السابق بيب جوارديولا، المدير الفني الحالى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى.







وأعلن مانشستر سيتى اليوم الاثنين، وفاة والدة جوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″الذى اجتاح مختلف دول العالم مؤخرا.







وكتب برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “نحن في نادي برشلونة، نشعر بالحزن العميق لوفاة دولورز سالا، خلال هذا الوقت العصيب، ونود أن نُعرب عن تعازينا من القلب لجوارديولا لاعب ومدرب الفريق السابق وعائلته وأصدقائه. ارقدي في سلام”.







وخاض جوارديولا مسيرة تدريبية حافلة مع برشلونة الإسبانى بعد توليه المهمة في عام 2008، حيث حقق السداسية التاريخية في موسمه الأول مع الفريق الكتالونى وأضاف إليها 8 ألقاب أخرى قبل رحيله لتولى تدريب بايرن ميونخ الألماني ومنه إلى مانشستر سيتى الإنجليزي.







وجاءت ألقاب جوارديولا مع برشلونة كالتالى: الدوري الاسباني 3 مرات، دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس ملك اسبانيا مرتين، كأس السوبر الاسباني 3 مرات، كأس السوبر الاوروبي مرتين، كأس العالم للأندية مرتين.







وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت عن تقديم بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تبرعا بقيمة مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فى إقليم كتالونيا، معقل نادى برشلونة.







وفقا لراديو “كتالونيا” الإسباني، فإن جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تبرع بمليون يورو كمساهمة في حملة لشراء مستلزمات طبية لأقسام الطواري في المستشفيات والمراكز الصحية داخل إقليم كاتالونيا.







أضاف التقرير أن، مدرب السيتي، شارك أيضا فى مشاريع بحثية للحصول على الأدوية اللازمة، التى تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.