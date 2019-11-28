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نادي الطالب الجامعي يدشن مشروع التغذية المدعومة للسكنات الطلابية بجامعة سيئون

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نادي الطالب الجامعي يدشن مشروع التغذية المدعومة للسكنات الطلابية بجامعة سيئون

دشن نادي الطالب الجامعي بحضرموت مساء اليوم مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية بسيئون بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون. 
 
وقد وزعت المساعدات الغذائية على السكنات الطلابية التابعة لجامعة سيئون والتي تستمر لمدة شهر كامل وتشمل على مواد غذائية للوجبات الرئيسية الثلاث.
 
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية أكثر من 400 طالب وطالبة.
 
وتأتي هذه المساعدات الغذائية لدعم التغذية في السكنات الجامعية وسعي نادي الطالب الجامعي في تخفيف الأعباء على كاهل الطلاب والطالبات في جامعة سيئون.
 
وعبر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لنادي الطالب الجامعي بحضرموت على دعم تغذية السكنات ورفدها بالمواد الغذائية الرئيسية ولفتهم الإنسانية.
 
الجدير بالذكر أن نادي الطالب الجامعي بدأ مشروع دعم السكنات الطلابية بجامعة حضرموت في مدينة المكلا مطلع الأسبوع الحالي.
من إعلام النادي
 

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