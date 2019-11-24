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نادي الطالب الجامعي يدشن مشروع التغذية المدعومة لسكنات جامعة حضرموت

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 27 دقيقة
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كريتر سكاي – خاص

دشن نادي الطالب الجامعي بحضرموت اليوم السبت مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية بالتنسيق مع نيابة شؤون الطلاب بجامعة حضرموت.

حيث وزعت المساعدات الغذائية على سكنات فوة والغليلة وفلك والتي تستمر لمدة شهر كامل وتشمل على جميع المواد الغذائية للوجبات الثلاث الرئيسية.

وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية أكثر من 1000 طالب وطالبة.

وتأتي هذه المساعدات الغذائية لدعم التغذية في السكنات الطلابية مما يسهم في تخفيف الأعباء على طلاب وطالبات الجامعة.

وعبر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لنادي الطالب الجامعي بحضرموت على دعم تغذية السكنات ورفدها بالمواد الغذائية الرئيسية، داعياً النادي إلى الاستمرار في خدمة الطلاب الدارسين في جميع كليات الجامعة.

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