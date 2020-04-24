عدن الغد
نازحون: السلطات وفرت لنا اماكن ايواء بلا تغذية
قال نازحون ان السلطات في عدن وفرت لهم السكن وتركوا بلا تغذية وخصوصاً المتضريين من حي القطيع بكريتر المدمرة منازلهم في فندق العيسائي بكريتر.
واكد النازحون : انهم في فندق العيسائي تركوا بدون سحور و يمكن ايضاً يتركوا بدون فطور متحدثون سكنا هناء ولم ياتوا لنا بشيء من الغذاء والماء وللعلم ان ظروفنا المادية صعبة جداً خصوصاً ان كارثة السيول أغرقت و دمرت كل ما نملك في المنازل كل شيء فيه لم نعد نملك شيء .
واضاف النازحون :نناشد السلطات بتوفير التغذية وكل ما يستلزم حتى نستطيع البقاء في هذا الفندق أملين من الجميع التلبية و مساندتنا ومساعدتنا في هذه الظروف الصعبة التي فرضها علينا القدر.
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