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ناشئو اليمن يتربعون على عرش البطولة الآسيوية لتنس الميدان في الرياض وجدة

الموقع بوست الموقع بوست منذ 3 دقائق
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ناشئو اليمن يتربعون على عرش البطولة الآسيوية لتنس الميدان في الرياض وجدة

ناشئو اليمن يتربعون على عرش البطولة الآسيوية لتنس الميدان في الرياض وجدة

توج لاعبو منتخب اليمن الوطني لناشئي تنس الميدان بالبطولة الآسيوية الثانية للتنس التي أقيمت في العاصمة السعودية (الرياض) والبطولة الآسيوية الثالثة في مدينة ( جدة ) والتي نظمها الاتحاد السعودي للتنس، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي ومشاركة عدد من الدول الآسيوية.

حيث حقق ناشئو تنس الميدان في البطولة الآسيوية الثانية في الرياض كأس المركز الأول الثنائي اليمني فئة الزوجي (نورس حسين وعبد الرحمن سعيد ) كما حقق اللاعب نورس حسين المركز الثاني ومنصور احمد المركز الثالث فئة الفردي .

وخطف لاعبونا في البطولة الآسيوية الثالثة في جدة لقب البطولة حيث توج اللاعب نورس بن فايز بطلاً للبطولة الأسيوية للفردي،وتوج الثنائي بدر لؤي ومنصور احمد ابطالاً للبطولة لكأس الزوجي في البطولة الاسيوية للتنس في جدة

وشكر رئيس البعثة الكابتن زهير موشجي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري حرصه ومتابعته واهتمامه المتواصل في دعم البعثه لتحقيق هذه الانجازات لليمن حيث تواصل هاتفيًا ببعثة المنتخب وهناء اللاعبين بالفوز والانجازات المحققة بعد وقبل البطولتين الآسيويتين.

وقد سبق وقام الوزير بزيارة إلى مقر سكن البعثة بالرياض التقى فيها باللاعبين وقام بالتنسيق مع مدير عام العلاقات بالوزارة لعمل الترتيبات للاعبين ومكافاه ماليه . كما وعد بتكريم لائق للاعبين على انجازهم من قبل الوزارة .



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