عدن الغد

ناشئو منتخبنا الوطني للتنس يغادرون إلى البحرين

14 يناير، 2020
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ناشئو منتخبنا الوطني للتنس يغادرون إلى البحرين

ودعا وكيل محافظة عدن محمد شادلي ونعمان شاهر مدير عام مكتب الشباب والرياضة عدن بعثة منتخبنا الوطني للتنس الميدان للناشئين قبل مغادرته إلى البحرين للمشاركة في بطولة غرب ووسط آسيا بمشاركة 14 دولة خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2020م والتي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس و يضم منتخبنا الأخوة:-
عزيز عادل
خليل سلام
ردفان عارف
وائل الصنوي
وتأتي هذه البطولة بدعم ورعاية من معالي وزير الشباب الأستاذ نائف البكري الذي حث اللاعبين على تقديم أداء يشرف اليمن كما عودنا لاعبو تنس الميدان . كذلك الاستاذ خالد صالح وكيل قطاع الرياضة أشاد باتحاد تنس الميدان وحثهم على تقديم المزيد من العطاء داخل الملاعب و تقديم أداء مشرف وتحقيق مراكز متقدمة. 
بدوره أكد الأخ وأئل الصنوي رئيس البعثة بأن اللاعبين سيقدمون كل ما في وسعهم لتحقيق نتائج مشرفة ترفع اسم اليمن في المحافل الدولية وقدم الشكر لمعالي وزير الشباب الأستاذ نائف البكري والاستاذ خالد صالح والاستاذ خالد الخليفي الذي كان لهم دور كبير في دعم لعبة تنس الميدان وتطوير مستواها.

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