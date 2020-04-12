ناشطة جنوبية : تحت علم الجنوب يذبح الوطن من الوريد الى الوريد

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قالت الناشطة السياسية والقيادية البارزة بالحراك الجنوبي الدكتورة سلوى بريك أن ما يحصل بالجنوب حاليا مهزلة وتمثيلية مصطنعة من قبل التحالف وذلك باعتمادهم على ادوات وبلاطجة لادارة شؤون الدولة مع ان لا دخل لهم اصلا بشؤننا الداخلية وثرواتنا واقتصادنا الذي اصبح معدم بشكل تام.

وأضافت الدكتور سلوى بريك في تصريح لهاأن ما يحدث حاليا في الجنوب زاد بالشعب تدميرا وفقرا ومجاعة ولكن لا نلوم التحالف ومن فيه من تشكيلات لانهم بالاخير يريدون مصالحهم فوق الكل ولو على حساب ارضنا وموانينا وثرواتنا وبل على حساب الشعب كله فما يربطهم مصالح واساطيل دولية وتشابك واطماع لكن نلوم القائمين والمدعين انهم رجال دولة وان الجنوب بجيوبهم قادم.. فأين هو الجنوب؟!.

وأردفت بالقول: نقول لكم بأن الشعب فقد الثقة بكم وبجنوبكم المزعوم فجنوب النهب والسلب والبلطجة والسرقة لا نريده، جنوب الكذب وبيع الوهم والشعارات فلا تكذبوا وارحموا عقول الشعب الذي اصبح بين نارين “خدعة التحالف وضعف الشرعية الغائبة باوامر دولية” وفشل الانتقالي ايضا باوامر واجندات خارجية فلا تتعبوا الشعب فوق ما اتعبتوه ولا تبيعوا الوهم المزعوم فارحموا عقولنا فقد فشلتم في تشغيل مؤسسة او اصلاح مجاري او ادارة مديرية.

وأشارت الدكتورة سلوى بريك إلى ان ما يحدث الآن فشل خلف فشل ونهب وسلب الثروات والمتنفسات والاراضي فلا تتكلموا عن جنوب قادم وانتم تذبحوا الوطن من الوريد إلى الوريد تحت مظلة العلم الذي جعلتوه ذريعة لاطماعكم ولهذا فالجنوب لن يأتي لانكم لستم مؤهلين لادارة دولة. بحسب “عدن الغد”.

وتابعت الدكتورة سلوى: نشكر الجهود الطيبة من شرفاء الشرعية والحراك والانتقالي واي مكون يسعى لاصلاح الوطن وتخفيف معاناة البسطاء فارتفاع الاسعار وانقطاع المياه والكهرباء وانقطاع الرواتب وفساد القضاء والتلاعب بمصائر الناس والمداهمات لبيوت خيرة الرجال واخفاءهم ولصوص الميناء والمنطقه الحرة والاراضي فعن اي جنوب سوف تسيرون شؤونه والانتهاكات مستمرة فمن لا يستطيع توفير محجر صحي في ظل ملايين الدولارات لا يستطيع ان يأتي بوطن.

واختتمت تصريحها بالقول: كونوا صرحاء وصادقين واعلنوا فشلكم وامنحوا الفرصة للشباب والكفاءات الجديدة التي تتمتع بالعقول النيرة والكفاءات العلمية والاكاديمية بعيدا عن العقول المريضة المليئة بالمناطقية وحب الذات والعفن الحزبي فلعنة الايتام والارامل وذنوب اسر الشهداء والجرحى ستلاحقكم لانكم فشلتم فشل ذريع والخزي والعار لمن ينهب ويسرق ويدعي انه يحكم وقادم بوطن.