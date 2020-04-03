ناشطون : الشرعية ستعتمد على قوات شمالية .. والجنوبيين الموالين لها سيتم التخلص منهم

كشف الاعلامي والمحلل السياسي الجنوبي صلاح بن لغبر عن القوات والالوية التي تنوي الشرعية الاخوانية الدفع بها لقتال الجنوبيين.

وقال بن لغبر في تغريدة له على تويتر: بعد امتناع الجنوبيين من منتسبي الوية الرئاسة قتال اخوانهم في المرات السابقة، رفعت قيادات الشر….عية طلبا بضرورة الاعتماد على قوات والوية وتنظيمات شمالية وبناء على ذلك دخلت تلك القوات شبوة وابين.

واضاف :لن تعتمد الجولة القادمة على اي جنوبيين الا من يثق فيهم علي محسن وتنظيم الاخوان.

من جهته اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان جنوبيي الشرعية الذين يقدمون فروض الولاء لقادة الارهاب الاخواني سيتم الزج بهم في معركة اكبر منهم.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر:يتسابق بعض جنوبيي الشرعية على تقديم فروض الولاء لتجار حروب اليمننة و قادة الإرهاب الإخواني ليتم الايقاع بهم وليكونوا وقود معركة أكبر منهم وأكبر ممن يديرهم.

وتابع قائلا:من يوحون لهم أنهم مدعومين من طرف من التحالف أرادوا الخلاص منهم و وضعهم في ميدان معركة سيضربون فيه برا و بحرا و جوا.