ناشطون جنوبيون يطالبون بوقف الرحلات الى مطار عدن ويحملون التحالف المسؤولية

4مايو/ متابعات

طالب ناشطون ومواطنون في العاصمة عدن بضرورة منع هبوط اي طائرة مدنية او عسكرية في مطار عدن، وحملوا التحالف العربي المسؤولية الكاملة تجاه استمرار وصول الطائرات العسكرية التي تحمل مجندين قادمين من السعودية الى العاصمة عدن .

وعبر الناشطون عن استنكارهم من عدم ايقاف الرحلات الى مطار عدن، بعد تردد اخبار عن وصول طائرات عسكرية سعودية تحمل على متنها مجندين قادمين من السعودية، وطالبوا بمعاملة ابناء عدن مثل معاملة مواطنيهم في بلدهم

ورفع الناشطون خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات معبرة عن مطالبهم منها ” امنعوا الرحلات مالم الشعب سيثور ضدكم” و ” عاملونا مثل ما تعملون شعبكم

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