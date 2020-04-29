ناشطون عن إعلان الانتقالي: الشعب في حالة طوارئ فأثبتوا جدارتكم

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-29 16:38:46

أثار إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ في عدن، جدلا واسعا أوساط الناشطين والسياسيين اليمنيين.

وطالب الناشطين المجلس الانتقالي بإثبات جدارته، معتبرين قراره وسيلة للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض والضغط على الحكومة الشرعية التي لم تقدم شيئا يشفع لها في المحافظات المحررة خصوصا محافظات الجنوب.

وأوضحوا، في تدوينات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، رصدها “نيوزيمن”، أن الإدارة الذاتية هي حكم محلي كامل الصلاحيات، وأن كل الشعب يعيش حالة طوارئ واستنفار وإدارة ذاتية منذ أعوام طويلة بسبب غياب الدولة.

الصحفي أمين الوائلي، قال إنه عمليا الكل يعيش حالة طوارئ واستنفار وإدارة ذاتية منذ أعوام طويلة، والسبب غياب الدولة والتي يقبع مسؤولوها في الفنادق ويكتفون بالبيانات والتصريحات.

وأضاف: القدر الذي يهمنا ويعنينا لدى الانتقالي في عدن هو أن يضمن حقوق وأعمال وحرية تنقل وإقامة المواطنين والعمال والنازحين والأسر، لأن هؤلاء لا ولم تحمهم او تحفظهم او تعيدهم لبلادهم وتعيد بلادهم سلطة اسمية نفت نفسها في فنادق بعيدة كموظفين بامتيازات تحفظ معدل نمو كروشهم الوطنية العليا.

وأشار إلى أنه شخصيا يعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية، في الحيز الذي يخصه من التراب والهواء، لافتا إلى أنه كيمني بلا أي حليف أو شريك أو صديق أو رفيق، سيطلب رسميا كطرف شمالي التحالف مع الانتقالي الجنوبي.

الناشط عمار علي أحمد، انتقد خطابات الحكومة اليمنية ودعوتها أنها تمتلك حاضنة شعبية، قائلا “طيب اذا محافظات الجنوب زي ما تقولوا كلها مع الشرعية وضد الانتقالي.. ايش معاكم جالسين بفنادق الرياض وشقق القاهرة واسطنبول؟! ليش ما ترجعوا وتديروا البلاد من اي محافظة؟”.

الدكتور خالد الشميري، مغرد يمني في “تويتر” قال، إن الجنوبيين أثبتوا في السنتين الأخيرتين أنه لا توجد أي قوة في العالم تستطيع فرض الوحدة عليهم بالقوة لا شرعية ولا تحالف ولا مجلس أمن ولا غيرهم.

‏وأشار إلى أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تتمتع بالحنكة وقد كشفت منذ إعلان تكوين المجلس قضيتهم ومشروعهم بشكل واضح ونفذوا ما وعدوا به.

أما مستشار وزير الإعلام اليمني، فهد الشرفي، أكد أن مأرب تدير ذاتها وشبوة تدير ذاتها ولم توردا فلساً من موارد النفط والغاز للبنك المركزي منذ عام ٢٠١٥م.

وأوضح أن الإدارة الذاتية هي حكم محلي كامل الصلاحيات فلماذا الصراخ وأنتم من رفع راية التقسيم وقلتم لا حل للبلاد الا بتقسيمها اقاليم ثم تريدون دخول عدن براية أردوغان.

المحلل السياسي علي البخيتي، قدم بدوره نصيحة للمجلس الانتقالي الجنوبي‬⁩ بأن يحكموا ما تحت أيديهم من أرض ولا يقاتلوا من أجل السيطرة على بقية المناطق.

وقال: “اثبتوا جدارتكم في المناطق التي بأيديكم وستلحق بكم الأخرى من تلقاء نفسها أن نجحتم في الإدارة، قدموا نموذجا لدولة مؤسسات يحكمها القانون، وإن تصرفتم كمليشيات ستخسرون كل شيء”.