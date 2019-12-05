ناشطون وحقوقيون يشرعون بنصب خيام تمهيداً لاعتصام مفتوح بالمعافر

@ تعز، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2019-12-05 19:35:47

أكد ناشطون وحقوقيون وشخصيات اجتماعية اعتزامهم تأسيس ساحة اعتصام في مدينة النشمة مديرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية لنيوزيمن، إن الناشطين والحقوقيين باشروا بنصب بعض الخيام، الخميس، تمهيدا للاعتصام الذي سينفذونه ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة مع المواطنين والشخصيات الاجتماعية والمدنية، للتنديد بجريمة اغتيال القائد الوطني عدنان الحمادي.

وحسب القائمين على التأسيس فإن مطالب الاعتصام تتمثل في:

– الإدانة والتنديد بجريمة الاغتيال الآثمة لقائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي.

– المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وكشف تفاصيل الجريمة الآثمة.

– التعبير عن الرفض الشعبي لأي لجنة غير محايدة.

وأهاب الناشطون والحقوقيون بالجماهير من أبناء تعز عموما وأبناء المعافر خصوصا، المشاركة الفاعلة في الاعتصام، وحظور صلاة الجمعة يوم غدٍ في ساحة الاعتصام بمثلث الدائرية مدينة النشمة.

يأتي ذلك عقب أنباء عن تشكيل لجنة رئاسية أبرز أعضائها الحاضري، المتهم بالعداء لقائد اللواء 35، الأمر الذي مثل رفضا شعبيا لأعضاء اللجنة، معتبرين تشكيلها اغتيالا آخر للشهيد القائد عدنان الحمادي الذي قضى بحادثة اغتيال جبانة قبل يومين.