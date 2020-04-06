ناشطون يتحدثون عن اصابات بكورونا في صنعاء

تدوال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صنعاء عن ثبوت حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وعبر بعض المواطنين عن خوفهم من تفشي المرض في ظل التكتم العالي لسلطات الحوثيين على اعتبار انا الحالات التي تم الكشف عنها لايرانيين ويمني. و تناقلت الاخبار عن تسجيل حالتين مصابة بـ ⁧‫#فيروس_كرونا‬⁩ في مستشفى زايد في ⁧‫#صنعاء‬⁩.

واستنكرت منظمة الصحة العالمية عدم تعاطي الحوثيين مع الوباء الذي ضرب العالم

ونوجز هنا اهم الرسائل الاعلامية التي تم تداولها بخصوص التكتم عن وجود حالات كورونا :

١- رُصد وجود حالات إصابات بفايروس كورونا ( كوفيد – ١٩ ) في مناطق سيطرة الحوثي حيث تم رصد حالات في مستشفى زايد بصنعاء ، وحالات اخرى في محافظة صعدة .

٢- تتعامل السلطات في صنعاء مع الحالات بالتكتم الشديد وحجز المصابين ومخالطيهم داخل مستشفى زايد أو مراكز اخرى، كما تتعامل مع القادمين إلى مناطقها بأساليب تفتقر إلى ادنى مقومات المحافظة على حقوقهم وكرامتهم حيث تحتجزهم في أماكن غير مهيأة للحجر قد تساهم في انتشار الوباء وغيره من الأمراض بدلاً من مكافحته.

٣- كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للكشف عن إحدى الحالات وغردت بذلك قيادات حوثية منها ( محمد عبدالقدوس ) نائب مدير وكالة سبأ ، ولكن تعليمات من قيادات ألغت ذلك .

في سياق متصل تحدث وزير الصحة التابع للحوثيين عن ان اجهزة كشف الفيروس المتواجدة بعدن لاتعمل بالشكل الصحيح وطالب بتزويد الصحة بعدن بجهازين.