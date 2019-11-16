4 مايو

ناشطون ينفذون وقفة احتجاجية لوقف البسط على متنفسات عدن

4 مايو 4 مايو منذ 7 دقائق
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السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 09:38 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / متابعات


نظم ناشطون مجتمعيون وقفة احتجاجية بجانب منارة عدن التاريخية بمدينة كريتر بعدن.

وطالب منظموا الوقفة الاحتجاجية السلطات المحلية بايقاف ظاهرة البسط والبناء العشوائي خصوصا في الاماكن الاثرية والتاريخية التي تتعرض لإعتداءت متكررة.
وتتعرض الاماكن الاثرية في مدينة عدن مؤخرا لإعتداءات متكررة من خلال قيام بعض اشخاص ونافذين بعمليات بسط وهدم وبناء عشوائي طالة الكثير من الاماكن والمتنفسات.

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