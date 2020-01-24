المشهد العربي

ناشط: أكاذيب الشرعية سقطت مع نهم

24 يناير، 2020
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استنكر الناشط السياسي مالك اليزيدي، سقوط جبهة نهم في أيدي مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال في تغريدة على حسباه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الجمعة، إن: “نهم سقطت اليوم بأيدي الحوثي وانتهت أكذوبة 6 سنوات من الضحك على التحالف”، في إشارة إلى أكاذيب حكومة الشرعية حول مواجهة التمدد الحوثي.

وأوضح أن حكومة الشرعية فشلت في استغلال الدعم السعوديي، قائلا إن: “كل الدعم السعودي ذهب أدراج رياح جبال نهم”.

وتابع: “يريد الاصلاح إتخاذ شبوة أرض بديلة”، مؤكدا أنهم: “سيدفنون في صحرائها مثلما دُفن الحوثي”.

وشدد على أن: “الجنوب لا يقبل المليشيات”، متوقعا أن: “تشهد الأيام القادمة كشف حقائق كثيرة لطالما حذرنا منها دون جدوى”.

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أكاذيب الشرعية سقطت مع ناشط نهم

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