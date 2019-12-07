ناشط حضرمي: نحذرك وكيل الوادي من التمادي.. كل قطرة دم ستسفك في سيئون أنت المسؤول

حذر الناشط سمير الكثيري في تصريح على صفحته بفيسبوك من مغبة تمادي الوكيل عصام الكثيري وتوجيهاته العدائية تجاه ابناء وادي حضرموت والذي وجه الامن بحماية تنفيذ خطط علي محسن في الوادي ويغض النظر عن القتلى والمطلوبين !

وتسائل سمير : ماذا تنتظرون منه بعدما اعلن عن اخونة الوادي وتسليمها لقرن الشيطان علي محسن لحمر وأعلن انتمائه وولائه لمشاريع الاخوان في وادي وصحراء حضرموت.. فها هو اليوم يرعى ترتيب اعلان اشهار مكون الائتلاف الوطني الجنوبي في سيؤن والمعادي لكل ابناء الوطن الجنوبي في استفزاز واضح وصريح، ليوجه الامن بالوادي بحمايتهم والتعاون معهم ضد ابناء الوادي.

ومضى الكثيري : ومن سخرية القدر أن عصام الكثيري وكيل علي محسن الأحمر في وادي حضرموت لم يوجه يوما المنطقة العسكرية الأولى للقبض على القتلة او حتى ملاحقتهم !!.. وفوق ذلك لم يوجه يوما قيادات المنطقة العسكرية الأولى لكف أذاها عن المواطنين ولم ولم ولم .. ..

وتابع: فما بعد هذا الرسالة وتوجيهات الكثيري لن يكون من تبعاتها سوى الصدام مابين المعارضين للفعالية وقوات الامن بالوادي وكأنه يقول لهم اقتلوا من يريد اعتراض الفعالية..

واكد: نحذرك من مغبة ماستقدم عليه، ونذكرك بأن كل قطرة دم ستسفك غدا في سيئون ستكون انت المسؤول عنها يا عصام امام الله وامام الجميع وستحاسب عليها. فبدلا من ان تنئ بنفسك وتبعد واديك عن الفوضى والصراع والمشاريع الصغيرة جعلتها ميدانا لهم وتحت حمايتكم ومنطقتكم الأولى ..

خاتما: خسئتم وخسئت خططكم ومشاربعكم الشيطانية فأبناء الوادي بإذن الله هم من سيقولون كلمتهم يوم غذ ..