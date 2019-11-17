ناشط سعودي يستنكر صمت الشرعية عن اساءات الميسري للسعودية وتفرغها لمهاجمة الانتقالي

استنكر الناشط السعودي محمد الجبير صمت الشرعية على اساءات الميسري المتكررة للسعودية واتفاق الرياض في الوقت الذي كالت فيه الاتهامات للمجلس الانتقالي الذي دافع عن الجنوبيين ضد ممارسات حزب الاصلاح بحقهم.

وقال الجبير في تغريدات له على تويتر:الميسري لازال وزير الداخلية في الشرعية لاننا لم نرَ قرار اقالة ،وإساءته للسعودية بعد الاتفاق ، تستوجب تفسير للصمت المخيم على الشرعية مع انه لازال يمثلها،بينما رأينا الشرعية تكيل التهم للإنتقالي لانه دافع عن نفسه وعن الجنوبيين والتعديات التي طالتهم من اصلاح الشرعية وميليشياته!.

وتابع قائلا:الادهمى والأمر الذين كان يدافعون عن الميسري ويحتجّون انه يمثل الشرعية،لماذا هذا الصمت! مالذي اصابكم !اين الوطنية !؟.

واضاف الانتقالي مع كل ما حدث لم يسيء يوم للتحالف ولا السعودية ولم يسجل عليهم واقعه واحدة بل كانت مشكلتهم مع اصلاح الشرعية ومع ذلك شنيتوا عليهم اشد الحملات الفاجرة.