ناشط سياسي : اشتباكات دار سعد مٌفتعلة وسببها خوف فقدان السيطرة على عدن

قال الناشط السياسي والكاتب المعروف نبيل عبدالله ان اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الأربعاء بحي دار سعد تخللها انفجارات كانت مفتعلة من قبل بعض القوات الأمنية.

واكد عبدالله ان الخوف من فقدان السيطرة على عدن مع اقتراب قوات من الجيش ناحية عدن كان سبب هذه الحملة .

وأوضح عبدالله ان لا مسلحين واجهوا هذه القوات بل السبب مخاوف من فقدان السيطرة الأمنية على المدينة.

واضاف بالقول :” لا توجد اشتباكات في عدن وكل الحكاية أن الحزام أراد تنفيذ خطته للانتشار العسكري وافتعل كذبة الاشتباكات لخوفه من فقدان سريع لسيطرته على عدن ولخلط الأوراق امام قدوم الجيش الوطني وللتملص من اتفاق الرياض .

