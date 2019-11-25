عدن تايم

ناشط سياسي: مايحدث في شبوة من اختراقات إخوانية ستكون عواقبه وخيمة لإتفاق الرياض

عدن تايم عدن تايم منذ 22 دقيقة
2 أقل من دقيقة

تحدث الناشط والكاتب السياسي الجنوبي إياد الشعيبي عن مايحدث في محافظة شبوة من إختراقات إخوانية وتحشيدات عسكرية تتم فيها من خارجها.

وقال الشعيبي في منشور على فيسبوك : “صمت السعودية والتحالف العربي على الخروقات الفاضحة التي يمارسها تنظيم الإصلاح الإرهابي في الحكومة الشرعية، وتعزيز احتلال مدينة شبوة عسكريا. يجعلنا نعيد التفكير جليا بحقيقة النوايا خلف اتفاق الریاض”.

واضاف : “صحيح لدينا قادة مطلعين على تفاصيل أكبر. لكن ما يحصل لن يحمد عقباه”.

يذكر ان عمليات التحشيد العسكري القادم من مأرب صوب شبوة منذ يوم أمس يهدد بنسف اتفاق الرياض في حال استمر التحالف العربي بقيادة السعودية بالصمت عنه وتجاهله في ظل توترات أمنية في أبين .

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إخوانية اختراقات الرياض ستكون سياسي شبوة عواقبه في لإتفاق مايحدث من ناشط وخيمة
عدن تايم

عدن تايم

مقالات ذات صلة

Photo of صور مؤثرة من أمام منطقة معاشيق الرئاسية بعدن

صور مؤثرة من أمام منطقة معاشيق الرئاسية بعدن

منذ 19 دقيقة
Photo of نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اختطاف موزع صحيفة الشارع بتعز

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اختطاف موزع صحيفة الشارع بتعز

منذ 25 دقيقة
Photo of تدشين اللقاحات ضد الانفلونزا لعدد 10 ألف طالب وطالبة بمدارس عدن

تدشين اللقاحات ضد الانفلونزا لعدد 10 ألف طالب وطالبة بمدارس عدن

منذ ساعتين
Photo of اليمن تحول المخصصات المالية لجرحاها في الهند ومصر

اليمن تحول المخصصات المالية لجرحاها في الهند ومصر

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق