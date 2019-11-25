ناشط سياسي: مايحدث في شبوة من اختراقات إخوانية ستكون عواقبه وخيمة لإتفاق الرياض

تحدث الناشط والكاتب السياسي الجنوبي إياد الشعيبي عن مايحدث في محافظة شبوة من إختراقات إخوانية وتحشيدات عسكرية تتم فيها من خارجها.

وقال الشعيبي في منشور على فيسبوك : “صمت السعودية والتحالف العربي على الخروقات الفاضحة التي يمارسها تنظيم الإصلاح الإرهابي في الحكومة الشرعية، وتعزيز احتلال مدينة شبوة عسكريا. يجعلنا نعيد التفكير جليا بحقيقة النوايا خلف اتفاق الریاض”.

واضاف : “صحيح لدينا قادة مطلعين على تفاصيل أكبر. لكن ما يحصل لن يحمد عقباه”.

يذكر ان عمليات التحشيد العسكري القادم من مأرب صوب شبوة منذ يوم أمس يهدد بنسف اتفاق الرياض في حال استمر التحالف العربي بقيادة السعودية بالصمت عنه وتجاهله في ظل توترات أمنية في أبين .