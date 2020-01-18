ناشط من عدن يروي كيف كاد طقم عسكري ان يدهس أسرة عدنية بسبب همجيته

صورة ليست للحادثة ولكن من الارشيف

روى ناشط من مدينة عدن تفاصيل واقعة قيام طقم عسكري بمحاولة دهس أسرة عدنية كانت على متن سيارتها بسبب السرعة الزائدة.

وروى الناشط احمد الشرفي تفاصيل الواقعة التي قال أنها حدثت مساء الجمعة بالقرب من دوار الكراع بمديرية دار سعد.

وأضاف شارحا ماحدث بالقول :” ماهاكذا يا أصحاب الشاصات.

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الليلة وانا مروح من المنصورة متجه إلى اللحوم تقريباً الساعة 9ونص تفاجآنا بطقم بسرعة جنونية في نقطة الكراع ولو لا لطف الله لراحت ضحيته أسرة كاملة سيده عدنيه وأولادها تقود سيارة سوناتا وهيئ بنفس الاتجاه الذي انا فيه بينما انا في الخط الأيمن وهيئ في الأيسر تفاجئت بطقم كاد ان ينهي حياتها ومن معها

جنبت بعد النقطة وهيئ ترتجف وحالها يرثا له .

توقعت ان الذي في الطقم ينزلون يعتذرون للأخت لكن للأسف هي من نزلت وهم ولا كأنهم فعلو شيئ.

بينما الأخت تتحدث لهم وهم مبجمين قات وكان ردهم نحن مستعجلين ذاهبين إلى الجبهة وكأنها الجبهة في اللحوم أو الرباط.

ثم دار الطقم بسرعة جنونية وذهب وكن ماصار شيئ.



مالفت انتباهي ان الذي بنقطه تسمروا داخلها إلا جندي واحد في النقطة ذهب ليأخذ بخاطر ألسيده ونزلت انا من سيارتي وهو يحدثها….



قائلاً ……ياخت ايش بيدنا نحن .

هولا والله لو دعس فوقي بنقطة ماراح اقدر امنعه ايش نسوي…. وسيده ترتجف وتصرخ ايش خلاص من طلع فوق طقم يحق له يدعس فوق الآخرين.

حاولنا تهداتها ونصحناهاااا تذهب لأي صيدليه تأخذ مهدئ

وبعدهااااا طلعت سيارتها وتحركت وهي في حاله من الخوف والله أنها تتحدث معنا وهيئ داخل سيارتها ويدها على الدركسون ترتعش .



اتنمى من كل من يمتطي على شاص ان يتذكر أيام كان الحرس والأمن المركزي يمر أمامه كيف كانت نظرته إليه .

ان كان جنوبي صحيح ويهمه الجنوب فلا تغرهم الشطحات في الشاصات فأرواح الناس ليس لعبه.

وان لايشوهون بسمعة الآخرين بأفعالهم …… حتى وان كنت في خط النار تقاتل لايحق لك ان تستخدم السرعة الجنونية في المدن وتقتل أهلها فالجبهة ليس في الكراع.