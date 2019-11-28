ناطق الجيش الوطني يدعو المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح ويطالب بتسليم خرائط الألغام الحوثية





قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن، عبده مجلي “إن مليشيات الحوثي قامت باستغلال فترة الهدنة وعدم تقدم الجيش نحو مدينة الحديدة وقامت بكثير من الأعمال الاستفزازية خلال الأيام الماضية، منها استهداف وفد الحكومة، وقامت بالدفع بمئات من مقاتليها نحو المدينة لتعزيز قدرتها العسكرية”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” أن إدخال الميليشيات لمقاتليها في المدينة، في هذا التوقيت، له كثير من الدلالات، من أبرزها أنها لن تسلم مدينة الحديدة لقوات الأمن وخفر السواحل، ولن تطبق ما جرى الاتفاق عليها في الأيام الماضية تحت مظلة دولية لوقف إطلاق النار والانسحاب من الموانئ الثلاثة.

وأرجع “مجلي” هذه الأعمال التي تنفذها الميليشيات لتلقيها ضربات موجعة في مواقع حيوية، فهي تقوم بأعمال عسكرية لفك الخناق عن مقاتليها في جبهات أخرى.

وطالب متحدث الجيش المجتمع الدولي بإيضاح المعرقل الحقيقي لاتفاق استوكهولم، وتفنيد ما تقوم به الميليشيات من انتهاكات في مدينة الحديدة، وأن تضغط بشكل واضح وصريح على الميليشيات لتسليم خرائط الألغام في المواقع كافة، وعلى وجه الخصوص في مدينة الحديدة.

وكانت ميلشيات الحوثي عززت عدد مقاتليها إلى نحو 3500، منتشرين في المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة. وتمكنت الميليشيات في اليومين الماضين من زج نحو 1000 مقاتل، من الجهة الشمالية للمدينة، ممن لا تتجاوز أعمارهم 17 عاماً، بالتزامن مع هجمات على مواقع الجيش واستهداف مقر إقامة الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة.