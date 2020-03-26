ناطق الجيش اليمني يكشف عن استراتيجية جديدة لدحر مليشيا الحوثي و يستعرض الانتصارات بمختلف الجبهات

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، اليوم الخميس، تحقيق الجيش اليمني انتصارات كبيرة وتقدمات في مختلف جبهات القتال في إطار معركة استعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة في قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وثمن العميد مجلي خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة مأرب، وفقا ل”لمركز الإعلامي للقوات المسلحة”، دور القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه وقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة في دعم أبطال الجيش لتحقيق الانتصارات التي يسطرونها في مختلف الجبهات، مشيدا بدور قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد الشرعية وجيشها الوطني في معركة استعادة الدولة والقضاء على المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

واستعرض انتصارات الجيش الوطني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية على حساب الانقلابيين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب وتكللت بتحرير مواقع هامة شملت جبل اللهبي ومنطقة دير صرواح، وما أسفرت عنها غارات التحالف ومدفعية الجيش من خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بصفوف الحوثيين، إضافة إلى إسقاط ثلاث طائرات مسيرة حوثية، وكذا أسر قوات الجيش، عشرات الحوثيين.

وأشار إلى امتلاك الجيش الوطني زمام المبادرة والمباغتة، واستطاعته تحويل جبهة الضيق والمخدرة والمشجح إلى مقابر للغزاة الحوثيين .. مشيدا برجال المقاومة الشعبية من القبائل الذين كان لهم دوراً محورياً في تحقيق الانتصارات .. مجددا دعوته إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى المليشيا الحوثية من مناطق ومواقع المواجهات.

ولفت إلى تنفيذ أبطال الجيش الوطني هجمات ضد الحوثيين في جبهة مجزر، نجحوا خلالها في استعادة عدد من العربات والمعدات القتالية والصواريخ، والقبض على أعداد من الانقلابيين .. مستعرضا مشاهد مصورة من بطولات الجيش في ميدان المعركة.

كما أكد ناطق القوات المسلحة العميد مجلي، تحقيق الجيش الوطني انتصارات متوالية في جبهة خب والشعف بمحافظة الجوف، وذلك عقب قيام الجيش بعملية تطويق والتفاف على مليشيا الانقلاب، وتكبيدها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، واستسلام العشرات من عناصر المليشيا، وذكر أن الجيش واصل تقدمه في منطقة المهاشمة واليتمة ومنطقة صبرين والوجف شرق مدينة الحزم.

وقال: شنت قوات الجيش هجوما كاسحا في منطقة قيسين الواقعة بين صبرين وقناو، وأسفر الهجوم عن مقتل وأسر العشرات من عناصر الحوثي .. مضيفاً أن طيران التحالف دمر مواقع وآليات وتعزيزات للمليشيا شرق مدينة الحزم، وألحق بالعدو خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، فضلا عن إسقاط أبطال الجيش طائرة مسيرة حوثية.

وتابع: أن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة شنت هجوماً على مواقع كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية في جبهة الصفراء، وحررت مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق مديرية الصفراء، وقبضت على عدد من الحوثيين واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما قصفت مدفعية الجيش تجمعات وآليات حوثية، ما أسفر عن تدمير مدرعتين ومقتل وجرح عدد من الحوثيين.

وفي محافظة البيضاء، أكد العميد مجلي، أن الجيش الوطني وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير مواقع هامة وجبال حاكمة بينها القطور والتباب السود في جبهة قانية، وأن الجيش استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وكبد المليشيا عشرات القتلى وقبض على آخرين منهم .. لافتا إلى مواصلة القوات تنفيذ الأعمال الهجومية بجاهزية قتالية ومعنويات عالية في مواقع العرجاء والقرضة، وكذا مواصلة طيران التحالف استهداف مواقع وتعزيزات المليشيا في جبهات قانية وناطع، وتكبيدها خسائر فادحة، كما تم إسقاط طائرة مسيرة حوثية.

وأكد العميد مجلي، تحول قوات الجيش من الدفاع إلى الهجوم في جبهة نهم، وتحرير عدة مواقع عقب معارك ضارية ضد الحوثيين أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا، إضافة إلى سيطرت الجيش على مواقع في حريب نهم وقطع طرق إمداد العدو، وتنفيذ الكمائن في قطاع حريب نهم بمنطقة صلب ونجد العتق، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين وتدمير آليات وعتاد عسكري، وذكر أن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات حوثية في جنوب صلب، ودمرت عدد من الأطقم والآليات، وكذا تم إسقاط طائرتين مسيرتين استطلاعية ومتفجرة تابعة للحوثيين.

وأفاد بأن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في جبهة حرض، وتمكنت القوات من التقدم قرابة 4 كم وتحرير عدد من المواقع الهامة أبرزها التباب السود، وكبدت القوات، الحوثيين خسائر بشرية ومادية، واستعادت أسلحة وذخائر متنوعة، واسقطت طائرة مسيرة حوثية.

كما لخص المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أهم إنجازات الخمسة أعوام لعاصفة الحزم وإعادة الأمل من خلال تقديم الدعم اللوجستي والإسناد الجوي للقوات المسلحة لتحرير البلاد من الحوثيين وإسقاط مشروعهم الإيراني، وكذا جهود التحالف في تأمين المنافذ البرية والبحرية والحد من تهريب الأسلحة الإيرانية لقتل الشعب اليمني، والعمل على مساعدة القيادة السياسية والعسكرية لاستعادة الشرعية وبناء اليمن الاتحادي، إلى جانب رعاية اتفاق الرياض وحرص المملكة العربية السعودية على استكمال تنفيذه على أرض الواقع، وحشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم ومساندة الشرعية اليمنية وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار الدولي 2216)، وكذا قيام مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتطهير مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية المزروعة بالألغام الأرضية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

واتهم العميد مجلي، مليشيا الحوثي الإرهابية بمواصلة خروقاتها من خلال قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بجميع أنواع الأسلحة وزراعة الألغام وحفر الخنادق في شوارع مدينة الحديدة، لافتا إلى إجبار قذائف وألغام مليشيا الحوثي سكان مديرية الدريهمي وحيس والتحيتا والمتينة في الحديدة على النزوح القسري من قراهم ومزارعهم، فضلا عن استهداف المليشيا مطاحن البحر الأحمر والمصانع ومخازن الغذاء ونقاط المراقبة الأممية في الحديدة أمام مرأى ومسمع فريق المراقبة الأممية.

وتطرق إلى جرائم الحوثيين عبر الزج بالأطفال وصغار السن إلى محارق الموت .. محذرا الأهالي من استغلال الحوثيين أبنائهم كوقود للحرب في المعارك الخاسرة، وكذا جرائم الحوثيين المختلفة بحق المدنيين من قتل وإعدام وجرح واختطاف وتشريد وإقامة جبرية، وقصف المدنيين بالصواريخ الباليستية وتحديدا بمدينة مأرب وسقوط ضحايا مدنيين، ومصادرة الحقوق والحريات وإغلاق المدارس وتدمير مستقبل الأجيال وهدم المساجد وتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية وغيرها من الجرائم.

ولفت إلى جريمة الحوثيين بحق آلاف المواطنين من المسافرين من المدن اليمنية نحو صنعاء تحت مسمى الحجز الطبي، من خلال احتجاز المليشيا للعشرات من (حافلات نقل الركاب وعربات المسافرين) في نقطة تسيطر عليها المليشيا خارج مدينة البيضاء منذ أسبوعين، وذلك في ظروف أقل ما توصف بأنها غير آدمية وتعرض المواطنين المحتجزين للإصابة بمختلف الأمراض والأوبئة، فضلا عن الإهانات المباشرة والمتعمدة والابتزاز المالي.