نيوز يمن

ناطق المقاومة الوطنية: حشر اسم العميد طارق في مواضيع الحجرية والخوخة “تسلق” بالعناوين الكبيرة

13 يوليو، 2020
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@ المخا، نيوزيمن:
السياسية

2020-07-13 22:03:21

اعتبر المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي العميد الركن صادق دويد، حشر اسم العميد طارق في مواضيع الحجرية والخوخة “تسلقاً” بالعناوين الكبيرة من قبل انتهازيين يحركون مشاريعَ صغيرة.

وقال دويد، في حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن المشكلة في الحجرية تتحدد في سعي مليشيا لتقويض أمن المنطقة والسيطرة.

ووصف ما يحدث في الخوخة “امتناع” قائد عسكري عن تسليم إدارة الأمن لمسؤولين عينتهم الشرعية.

وقال المتحدث باسم المقاومة الوطنية: “لا نستغرب حشر اسم العميد طارق في مواضيع الحجرية الخوخة، فالانتهازيون لا يجدون وسيلة لتحريك مشاريعهم الصغيرة إلا التسلق بالعناوين الكبيرة.”

مضيفا: “في الخوخة قائد عسكري يمتنع عن تسليم إدارة الأمن لمسؤولين معينين من الحكومة الشرعية. وفي الحجرية لا مشكلة إلا سعي مليشيا لتقويض أمن المنطقة، فقط لأجل السيطرة عليها.”

وأكد دويد: “نحن في المقاومة الوطنية مقاتلون في الجبهات، لا جباة نبحث عن عائدات.”

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