عدن تايم

ناطق عسكري يحدد طبيعة تفجير جامع النصر بمأرب

22 يناير، 2020
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قال وضاح الدبيش الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي ان شهداء جامع النصر الواقع في معسكر الاستقبال والتدريب شمال غرب مآرب مازال في حالة تزايد.

وكشف الدبيش في تصريح صحفي الى إرتفاع الحصيلة إلى 112 شهيد و136 جريح، جراء الإنفجار الغادر والجبان لمجاميع من ضباط وصف ضباط المنتسبين للواء الرابع حماية رئاسية، أثناء تأديتهم لصلاة المغرب والعشاء دون ان تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة البشعة حسب قوله.

وأستبعد الناطق الاعلامي العسكري الدبيش حسب المعلومات والاستدلالات الأولية أن تكون العملية ناتجة عن مقذوف مدفعي أو صاروخي أو طائرات مسيرة حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ويعود سبب الاستبعاد إلى أن المبنى لم يتضرر بشكل كامل رغم هشاشة المبنى من حيث البناء إضافة إلى أن ازياد عدد الشهداء يدل على أن الانفجار كان في وسط المصلين مؤكدا ان الانفجار ناتج عن عمل إرهابي، مفخخ أسوة بما حدث في جامع النهدين في دار الرئاسة.

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النصر بمأرب تفجير جامع طبيعة عسكري ناطق يحدد

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