المشهد اليمني

ناطق قوات طارق صالح يسخر من ”الأمم المتحدة” بشأن ”ستوكهولم الحديدة”

17 يناير، 2020
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المشهد اليمني

سخر ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد صادق دويد، اليوم الجمعة، من دور الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة.

وقال دويد متهكما، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، رصدها ” المشهد اليمني ” أن ” الإنجاز الكبير والوحيد للأمم المتحدة في الحديدة هو استمرار بعثتها في مهمتها التي تجاوزت العام ومُدد لها مؤخراً 6 أشهر في حين حدد اتفاق ستوكهولم فترة زمنية لتنفيذه لا تتجاوز 21 يوماً…!!”.

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، وإعادة انتشار الأطراف عسكريا خارج مدينة الحديدة، والانسحاب الحوثي من موانئها الثلاثة، إضافة الى تزع الألغام الحوثية وفتح ممرات إنسانية للمدنيين والمساعدات الإغاثية.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ، تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها واستحداثاتها المعرقلة لتنفيذه، والتصعيد الحربي ضد القوات المشتركة والمدنيين على السواء.

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