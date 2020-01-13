ناطق قوات طارق صالح يعلق على المظاهرات المطالبة برحيل ”الفقيه”

علق الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق صالح، مساء اليوم الأثنين، على المظاهرات المطالبة برحيل مؤسس ولاية الفقيه الايرانية، خامنئي.

وقال العميد صادق دويد، في تغريدة على صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن النظام الحاكم في إيران يترنح أمام مظاهرات الإيرانيين المطالبة برحيل “المرشد الأعلى للثورة الإسلامية”.

وأشار دويد إلى الدور السلبي الذي لعبته السلطة الدينية الطائفية في طهران على مدى العقود الماضية، سواء في الداخل الإيراني، أو على المستوى الإقليمي، قائلا ” نظام ولاية الفقيه، صادر حقوق وحريات الإيرانيين، وصدر الأزمات لدول المنطقة، على مدى أربعة عقود”. وتابع أن هذا النظام ” اليوم يتهاوى أمام إرادة الشعب الإيراني الحر”.

واندلعت مظاهرات احتجاجية منذ الجمعة الماضية في عدة مدن إيرانية.

وتزايد السخط الشعبي بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ضد ايران واذرعها في اليمن والعراق ولبنان رغم حملات القمع المفرط التي تمارس ضد المتظاهرين.