اليمن العربي

ناطق: معظم أفراد البعثة الأممية في الحديدة يغادرون إلى دولهم

24 أبريل، 2020
0

أكد مسؤول حكومي يمني، ، مغادرة أفراد بعثة الأمم المتحدة، على متن السفينة الأممية في مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تتبع الحكومة الشرعية) في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 65 موظفا في البعثة الأممية (انمها) غادروا على متن السفينة الأممية في الحديدة إلى دولهم.

وبين الدبيش أن أباهيجيت جوها، الجنرال الهندي رئيس البعثة بقي ومعه عدد لا يزيد عن ثمانية موظفين في السفينة الراسية في البحر الأحمر.

وتابع: “مغادرة البعثة الأممية تعبير عن استيائها من إدارة ملف اتفاق الحديدة من قبل المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار الذي وصف بالرجل الهش، والذي أضعف أداء البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة”.

واعتبر الدبيش أن هذه الخطوة تؤكد فشل اتفاق الحديدة الذي وقعت عليه أطراف الصراع خلال مشاورات ستوكهولم.

# الحديدة
# القوات المشتركة
# اليمن العربي
# الحكومة الشرعية
# .
# البحر الأحمر
# ستوكهولم
# اتفاق الحديدة
# إعادة الانتشار
# الحكومة
# مشاورات
# الأحمر
# قبل

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أفراد إلى الأممية البعثة الحديدة دولهم في معظم ناطق يغادرون

إقرا أيضا

Photo of منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى مساعدة عاجلة لمتضرري سيول عدن

منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى مساعدة عاجلة لمتضرري سيول عدن

24 أبريل، 2020
Photo of محافظ المهرة يفتتح مركز "الحميّات" بمستشفى الغيضة المركزي

محافظ المهرة يفتتح مركز "الحميّات" بمستشفى الغيضة المركزي

24 أبريل، 2020
Photo of وزير الإعلام يدعو لمواصلة الضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق الصحفيين في معتقلاتها 

وزير الإعلام يدعو لمواصلة الضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق الصحفيين في معتقلاتها 

24 أبريل، 2020
Photo of مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال DR

مدير مستشفى حورة يستلم جهاز أشعة سينية دجتال DR

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق