اليمن العربي

نافذون حوثيون يسطون على اراضي المواطنين في اب

9 ديسمبر، 2019
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كشفت مصادر إعلامية يمنية أن نافذين حوثيين سطوا على أراضٍ لمواطنين في محافظة إب، وسط اليمن .

 

وقالت مصادر محلية إن متنفذا حوثيا يُدعى «حمود الأبيض» وقيادات أخرى، بدأت البسط على أراضي جبل «المعموق» في قرية الحمامي، بمديرية الظهار شمال مدينة إب.

 

وأكدت المصادر أن الأراضي التي سطا عليها المسلحون الحوثيون تعود ملكيتها لأبناء القرية.

 

وتأتي هذه الإنتهاكات ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وخاصة محافظة إب التي أضحت تشهد إنتهاكات متواصلة .

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