اليمن العربي

نبيل الصوفي : الإخوان أما في ورطة أو يستعدون لجريمة جديدة

8 ديسمبر، 2019
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علق رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري، الإعلامي، نبيل الصوفي على الدعوات التي اطلقها قيادات ونشطاء لوحدة الصف بين حزبي المؤتمر والاصلاح.

 

 وقال الصوفي في تغريدة له “لما يطالب اخواني بوحدة الصف، هو اما وقع في ورطة او يستعد لجريمة” .. لافتاً إلى أن وحدة الصف عندهم هي باطنية للاختباء.

 

وأضاف الصوفي “اما المؤتمريون فوحدة الصف عندهم الان هي محاولة الحصول على مستحقات مالية من علي محسن” .

 

وتابع قائلاً “واحسن شيء انه لا عاد للاصلاح قيمة ولا مع المؤتمر صف، رجعوا صنعاء والا ما لابتكم قيمة كلكم” .

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