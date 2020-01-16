عدن تايم

نتائج استفتاء عدن تايم بشأن محافظ عدن المرتقب

17 يناير، 2020
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عدن تايم/ خاص

اجرت صحيفة عدن تايم استفتاء حول محافظ عدن المرتقب، حيث صوت 70 بالمائة من المشركين في الاستفتاء لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي بينما صوت 30 بالمائة للمجلس الانتقالي.
وجاء سؤال الاستفتاء في صفحة الصحيفة على فيسبوك كالتالي: هل تتوقع ان يكون محافظ عدن من:
– الحكومة الشرعية اليمنية
– المجلس الانتقال الجنوبي
وفيما برز اسم محافظ عدن السابق عبدالعزيز المفلحي كأكثر اسم تكرر من قبل المعلقين، بالإضافة الى المحافظ الأسبق د. يحيى الشعيبي محافظ المدينة الأسبق وسفير اليمن في المانيا.
وشدد مشاركون في الاستبيان على شرط الكفاءة والنزاهه بغض النظر عن التبعية للشرعية او الانتقالي او كونه من أبناء لمدينة كما طالب مشاركين اخرين.
لمطالعة الاستفتاء على الصفحة ادناه:

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