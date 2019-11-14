نتائج قرعة خليجي 24 وهذه المنتخبات التي سيواجهها اليمن في البطولة

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أجريت، اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، والتي تضم 8 منتخبات. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات قطر المستضيف، مع اليمن والعراق والإمارات.

في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات: عُمان، الكويت، البحرين، والسعودية. وقرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إعادة قرعة ”خليجي 24“ بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق ”خليجي 24“ من 24 نوفمبر، يومين؛ لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء.

وأوضح الشكيلي: ”سيتم تأجيل انطلاق خليجي 24 إلى 26 نوفمبر، على أن تختتم البطولة يوم 8 ديسمبر؛ بسبب مشاركة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا“.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية والعكس.