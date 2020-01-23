نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم..تأهل برشلونة وريال مدريد

سبورت 360- شهد كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، إقامة 8 مُباريات في دور الـ 32 من المُسابقة.

والتقي أتلتيك بيلباو مع إلتشيه، وحل برشلونة ضيفاً على إيبيزا، واستقبل ريال سوسيداد فريق إسبانيول، وحل ريال مدريد ضيفاً على يونيونستاس، وفياريال على جيرونا.

والتقي بادالونا مع غرناطة، واستقبل تينيريفي فريق بلد الوليد، وحل فالنسيا ضيفاً على لوجرونيس.

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة يونيونستاس و ريال مدريد 1-3

نتيجة مباراة إيبيزا و برشلونة 1-2

نتيجة مباراة إلتشيه و أتلتيك بيلباو 1(4) – 1(5)

نتيجة مباراة ريال سوسيداد و إسبانيول 2-0

نتيجة مباراة جيرونا و فياريال 0-3

نتيجة مباراة بادالونا و غرناطة 1-3

نتيجة مباراة تينيريفي وبلد الوليد 2-1

نتيجة مباراة لوجرونيس و فالنسيا 0-1

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز كبير على مُنافسه يونيونستاس بثلاثة أهداف لهدف، سجل ثلاثية الريال جاريث بيل في الدقيقة 18، وخوان فرانشيسكو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62، و إبراهيم دياز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، فيما سجل هدف أصحاب الارض ألفارو روميرو في الدقيقة 57.

وأنقذ أنطوان جريزمان فريقه برشلونة من الهزيمة من إيبيزا، بعد أن قلب تأخره بهدف لفوز مثير بهدفين، تقدم أصحاب الأرض بهدف جوسيب مارتين في الدقيقة 9، قبل أن يُحرز جريزمان هدفي فوز الكتلان في الدقيقتين 72 و 94.

وفاز أتلتيك بيلباو على مضيفه إلتشيه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمُباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، سجل لأصحاب الأرض فيدل تشافيس في الدقيقة 41، فيما سجل لبيلباو ويليامز في الدقيقة 5.

وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول بهدفين دون رد، سجل الهدفين أندير بارينيتكسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، و ألكسندر إيزاك في الدقيقة 62.

وخسر جيرونا على أرضه من فياريال بثلاثة أهداف دون رد، سجل ثلاثية الضيوف راميرو فونيس في الدقيقة 54، وسانتي كازورلا في الدقيقة 70، وصامويل تشوكويزي في الدقيقة 72.

وفاز غرناطة على مضيفه بادالونا بثلاثة أهداف لهدف، سجل ثلاثية أصحا الأرض إسماعيل كويباشي في الدقيقة ، وماكسيم جونالونز في الدقيقة 102، وكارلوس فيرنانديز لونا في الدقيقة 110، فيما سجل لأصحاب الأض ميكيل روبوستي في الدقيقة 58.

وفاز تينيريفي على أرض على بلد الوليد بهدفين لهدف، سجل هدفي أصحاب الأرض خوسيه لويس مورينو في الدقيقة 67، ودانييل جوميز في الدقيقة 86، فيما سجل للضيوف ساندرو راميريز في الدقيقة 52.

وفاز فالنسيا على لوجرونيس، بنتيجة هدف دون رد، سجل هدف فالنسيا الوحيد ماكسيمليانو جوميز جونزاليس في الدقيقة 15.

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