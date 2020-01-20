عدن الغد

نتقالي رصد بيافع يعقد اجتماعه الدوري لشهر يناير

21 يناير، 2020
0
نتقالي رصد بيافع يعقد اجتماعه الدوري لشهر يناير

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمديرية رصد يافع صباح اليوم الاثنين 20يناير 2020م اجتماعها الدوري الثاني لشهر يناير برئاسة المناضل احمد عوض السعدي رئيس المجلس.
وفي الاجتماع رحب “السعدي” بالحاضرين من أعضاء الهيئة التنفيذية حيث قال: إن اجتماعنا هذا يأتي في ظل أوضاع عصيبة يمر بها الجنوب ويتطلب من الجميع الوقوف خلف قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي لإنجاح اتفاق الرياض الذي مهدت الطريق أمام الجنوبيين لاستعادة دولتهم كاملة السيادة، بعد تضحيات جسام سطر خلال السنوات الماضية من نضال شعبنا العظيم.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمال الهيئة والذي خرج بجملة من التوصيات سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات أبناء المديرية .
وباركت الهيئة التنفيذية لانتقالي رصد في ختام اجتماعها نجاح الدورة الثالثة للجمعية الوطنية التي عقدت بالعاصمة عدن في الثالث والرابع عشر من شهر يناير الجاري والذي صادف انعقادها ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي،مؤيدة كل ماجاء في البيان الختامي لدورة الجمعية الوطنية الذي يؤسس لبناء نظام ديمقراطي مؤسسي على طريق استعادة الدولة الجنوبية بكامل مؤسساتها .
 
صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رصد يافع

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجتماعه الدوري بيافع رصد لشهر نتقالي يعقد يناير

إقرا أيضا

Photo of وقفة طلابية مؤيدة لقرارات مجلس وادارة كلية المجتمع بعدن

وقفة طلابية مؤيدة لقرارات مجلس وادارة كلية المجتمع بعدن

21 يناير، 2020
Photo of أبين ومأساة النازحين

أبين ومأساة النازحين

21 يناير، 2020
Photo of عدن .. ‏وقفة احتجاجية لمدرسي وإداريي كلية المجتمع ضد ايفاق بناء قاعة كبرى في كليتهم

عدن .. ‏وقفة احتجاجية لمدرسي وإداريي كلية المجتمع ضد ايفاق بناء قاعة كبرى في كليتهم

21 يناير، 2020
Photo of بالصور.. تدشين العام التدريبي 2020م وعرض عسكري في اللواء الرابع مشاة جبلي بلحج

بالصور.. تدشين العام التدريبي 2020م وعرض عسكري في اللواء الرابع مشاة جبلي بلحج

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق