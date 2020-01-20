نتقالي رصد بيافع يعقد اجتماعه الدوري لشهر يناير

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمديرية رصد يافع صباح اليوم الاثنين 20يناير 2020م اجتماعها الدوري الثاني لشهر يناير برئاسة المناضل احمد عوض السعدي رئيس المجلس.

وفي الاجتماع رحب “السعدي” بالحاضرين من أعضاء الهيئة التنفيذية حيث قال: إن اجتماعنا هذا يأتي في ظل أوضاع عصيبة يمر بها الجنوب ويتطلب من الجميع الوقوف خلف قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي لإنجاح اتفاق الرياض الذي مهدت الطريق أمام الجنوبيين لاستعادة دولتهم كاملة السيادة، بعد تضحيات جسام سطر خلال السنوات الماضية من نضال شعبنا العظيم.

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمال الهيئة والذي خرج بجملة من التوصيات سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات أبناء المديرية .

وباركت الهيئة التنفيذية لانتقالي رصد في ختام اجتماعها نجاح الدورة الثالثة للجمعية الوطنية التي عقدت بالعاصمة عدن في الثالث والرابع عشر من شهر يناير الجاري والذي صادف انعقادها ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي،مؤيدة كل ماجاء في البيان الختامي لدورة الجمعية الوطنية الذي يؤسس لبناء نظام ديمقراطي مؤسسي على طريق استعادة الدولة الجنوبية بكامل مؤسساتها .



صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رصد يافع