نتيجة كثرة المناشدات..القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشحر تقوم بحملة رش ضبابي لقرية زغفه وحي الأنصار ⋆

الشحر (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية م / الشحر

تلقت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الشحر العديد من المناشدات والشكاوي لكثرة الأمراض والحميات المنتشرة بعموم مناطق المديرية وغياب شبه تام للسلطات المعنية في المكافحة والقيام بواجباتها ، ومن منطلق المسؤلية والقيام بخدمة المدينة وإستمرارا للمرحلة الأولى من الحملة الوقائية والرش الضبابي التي تستهدف عموم مناطق مديرية الشحر وكذا الأرياف نتيجة إنتشار الحميات والأمراض الفيروسية المعدية التي تفتك بأرواح الكثيرين نتيجة طفح مياه المجاري وكذا عدم وجود شبكات الصرف الصحي ولايوجد مصبات آمنه للمياه مما شكل خطورة كبيرة على ساكني ،حيث قامت فرق الرش التابعة للمجلس باستهداف قرية زغفه بشكل مكثف بين البيوت واماكن تجمع المياه والمستنقعات ومن ثم التوجه لحاره الأنصار بالشحر كون المنطقة تعاني بشكل شديد شتى أنواع الحميات نتيجة عدم وجود المياة مما يضطر المواطنين لتخزين المياه بشكل يومي وأيضا انعدام شبكة المجاري والصرف الصحي

و اشاد عاقل حي زغفه بخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر وماالتمسوه تجاوب سريع رغم قلة الإمكانيات والدعم لكن حياة المواطنين فوق كل اعتبار حد وصفه وايضا أضاف أن الشباب اجتهدوا طيلة ثلاثة أسابيع متواصلة مستهدفين كل أحياء مدينة الشحر والحامي وكذا الأرياف بالرش الضبابي والتعقيمي و كذا التوعية الوقائية من المخاطر التي تجتاح المدينة في الآونة الأخيرة نتيجة إنتشار الحميات والأمراض الفيروسية المعدية والقيام بالشي اليسير تلبية لمناشدات المواطنين والقيام بدور المسؤلية الملقاة على عاتق المجلس

رافق الحملة الأخ عادل باثلاث عضو المحافظة والأخ فؤاد علاو رئيس الإدارة السياسية والأخ أحمد بلكور رئيس الإدارة المالية والأخ سالم الحدادي رئيس مركز بن جوبان والأخ إبراهيم حمود