أخبار نادي برشلونة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم.. عبور قيصري برعاية جريزمان

23 يناير، 2020
0
نتيجة مباراة برشلونة اليوم.. عبور قيصري برعاية جريزمان
برشلونة وإيبيزا

سبورت 360 – تمكن برشلونة من التأهل إلى دور 16 من كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء بفوز شاق على حساب فريق إيبيزا في ميدانه و أمام جمهوره.

و حقق البارسا فوزاً صعباً على مضيفه بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بثنائية بفضل الهدفين اللذين حملا توقيع الفرنسي أنطوان جريزمان.

نتيجة مباراة برشلونة ضد إيبيزا

تقدم أصحاب الأرض بهدف خافيير بيريز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول قبل أن يمنع اطار المرمى إيبيزا من تسجيل هدفاً ثانياً كاد أن يعقد الأمور على البارسا في اللقاء.

و دون إيبيزا هدفاً آخر لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ لمصلحة كليمو لونجليه ، ليأتي التعادل عن طريق جريزمان في الدقيقة 72.

وفي الوقت المبدد لم يحرك الحكم ساكناً ويحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد دفع واضح بحق أنسو فاتي ، ليعوض جريزمان الأمر بتسجيل هدف التأهل قبيل دقيقتين من نهاية الوقت بدلاً من الضائع والذي قدره الحكم بـ 6 دقائق.

و بذلك يفلت برشلونة من شبح الخروج المبكر من الكأس بعدما قدم مردوداً غاية في السوء خاصة في شوط المباراة الأول.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اليوم برشلونة برعاية جريزمان عبور قيصري مباراة نتيجة

إقرا أيضا

Photo of لماذا رودريجو مورينو خيار سهل على إدارة برشلونة ؟

لماذا رودريجو مورينو خيار سهل على إدارة برشلونة ؟

23 يناير، 2020
Photo of كيكي سيتيين: حدث ما كنت أتوقعه أمام إيبيزا وكان ينقصنا بعض الذكاء

كيكي سيتيين: حدث ما كنت أتوقعه أمام إيبيزا وكان ينقصنا بعض الذكاء

23 يناير، 2020
Photo of موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

23 يناير، 2020
Photo of شاهد .. إيبيزا يفاجئ برشلونة بالهدف الأول

شاهد .. إيبيزا يفاجئ برشلونة بالهدف الأول

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق