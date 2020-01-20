نتيجة مباراة برشلونة اليوم .. ميسي يمنح سيتيين فوزه الأول

سبورت 360 – نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق الانتصار في المباراة الأولى تحت قيادة مديره الفني الجديد، كيكي سيتيين، على حساب ضيفه، غرناطة، بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

واستضاف البلوجرانا، فريق غرناطة على ملعب كامب نو مساء اليوم لحساب الجولة رقم 20 من عمر الدوري الإسباني.

البرسا كان بحاجة إلى تحقيق النقاط الثلاث الليلة من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما انفرد بها الغريم التقليدي، ريال مدريد، إثر فوزه على إشبيلية أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

نتيجة مباراة برشلونة ضد غرناطة

انتصار الفريق الكتلوني لم يأتِ بسهولة أبداً، على الرغم من أن الفريق الزائر لعب لأكثر من 20 دقيقة منقوصاً من لاعب بعد طرد جيرمان سانشيز في الدقيقة 69.

ومن غيره ليسجل أولى أهداف برشلونة سيتيين؟ .. استطاع ليونيل ميسي البرغوث الأرجنتيني أن يوقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد لعبة جماعية رائعة شارك بها أنطوان جريزمان، ومرر أرتورو فيدال التمريرة الحاسمة لصاحب الـ 32 عاماً ليسجل هدف النقاط الكاملة.

سيتيين دفع باللاعب الشاب ريكي بويتش في الشوط الثاني رفقة كارليس بيريز مع عودة أرتور ميلو اللاعب البرازيلي من الإصابة.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى 43 نقطة ليتشارك الصدارة مع ريال مدريد مع التفوق على الميرينجي على مستوى فارق الأهداف.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

