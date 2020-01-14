نجاة جندي في قوات الحزام الأمني من محاولة إغتيال في أبين

نجا أحد أفراد قوات الحزام الأمني بحعار، مساء أمس الإثنين، من محاولة اغتيال فاشلة في مودية.

وكشفت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على دراجة نارية كان يستقلها عبد الله محمد علي الحسني في الطريق مابين قريتي امقور وجمعان التابعة لمودية.

وأضافت المصادر، أن الطلقات النارية أصابت الدراجة النارية ما أدى إلى اشتعالها على الفور.

وأوضحت المصادر، أن قوات الحزام الأمني اشتبكت مع المسلحين مشيرة إلى فرارهما، لافتة إلى الاعتقاد أنهما من تنظيم القاعدة.