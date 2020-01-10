نجاة رئيس محكمة المسيمير من حادث مروري بلحج

4 مايو / لحج / محمد عقابي



نجأ صباح اليوم الخميس القاضي علي محمود محسن كرد رئيس المحكمة الإبتدائية بمديرية المسيمير لحج بعد تعرضه لحادث مروري بمنطقة العند.

وافادت مصادر محلية بأن الحادث المروري وقع خلال عبور سيارة القاضي والتي كان على متنها برفقة عدد من زملاء السلك القضائي في الطريق متوجهاً صوب مقر عمله في عاصمة مديرية المسيمير.

واشارت المصادر الى ان مركبة نوع هيلوكس اعترضت مسار طريق سيارة القاضي وارتطمت بها وادى الى إلحاق اضرار وتهشم كامل لمقدمة سيارة القاضي ولم ينجم عن هذا الحادث اي خسائر في الأرواح.