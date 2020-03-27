نجاة قائد اللواء 143 من صاروخ حراري في مأرب

نجا مسؤول عسكري بارز موالي للحكومة الشرعية ، اليوم الجمعة، من موت محقق بصاروخ حراري أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية على موقعه في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقال مصدر ميداني إن قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي نمران المرادي تعرض لصاروخ حراري من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء المعارك الدائرة في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد العميد ذياب المرادي في فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بصحة جيدة، موضحا أن “دعايات العدو وكذبه مستمر وهذا تطمين للكل بشأن الخبر المنشور”، في إشارة إلى الأنباء التي تداولها إعلام ميليشيا الحوثي بشأن مقتله.

وقال المرادي: “جميع أفراد وضباط الجيش والقبائل صفا واحد في الجبهة.

و قتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادي بارز وأسر 5 آخرين و3 من قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، في معارك وصفت بـ”العنيفة” غرب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، وفق مصدر ميداني.

وقال المصدر إن ميليشيا الحوثي شنت في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة هجمات واسعة على ميسرة جبهة المشجح وميمنة جبهة صرواح غرب مدينة مأرب.

وتشهد جبهة صرواح منذ منتصف يناير الماضي معارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية.