نجاة قائد عسكري رفيع في الجيش اليمني من محاولة اغتيال بمأرب

أفادت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الاحد، بنجاة قائد عسكري رفيع في الجيش اليمني من محاولة اغتيال، بعد أربعة أيام من مقتل ستة عسكريين بينهم قيادات في تفجير ارهابي.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن “عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مدير دائرة الإمداد والتموين في الجيش اليمني، العميد عبدالله السقلدي، بسيارته قرب المقر المؤقت لوزارة الدفاع في معسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب”.

واشارت المصادر أن العميد السقلدي نجا من التفجير الناتج عن العبوة التي زرعها مجهولين، لكن سيارته تعرضت لأضرار بالغة.

ويأتي الاستهداف، بعد 4 أيام من مقتل 6 ضباط من الجيش اليمني بينهم ثلاثة قادة هم ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبدالرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر الصباحي، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي استهدف مبنى العمليات المشتركة في المقر المؤقت لوزارة الدفاع في مأرب.

كما جاءت محاولة الاغتيال عقب نحو ثلاثة أسابيع من محاولة اغتيال وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، الفريق محمد المقدشي بالقرب من المقر المؤقت للوزارة في مأرب.