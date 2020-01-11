نجاة قائد لواء حماية المنشآت الحكومية من محاولة اغتيال بعدن

نجا قائد لواء حماية المنشآت الحكومية العميد أحمد مهدي بن عفيف من محاولة اغتيال اليوم السبت في العاصمة عدن.

وقال مصدر مقرب من العميد أحمد بن عفيف أن أفراد حراسته عثروا على عبوة ناسفة وضعت في الطقم الخاص به.

وأشار المصدر إلى أن طاقم حراسة قائد لواء حماية المنشآت طوقوا المكان كاحتراز أمني.

وأضاف أن فريق مختص قام بنزع العبوة وإبطال مفعولها قبل أن تنفجر.

ويعد العميد أحمد بن عفيف من أبرز القيادات الأمنية في المحافظات المحررة حيث يقود لواء حماية المنشآت الحكومية التابع لألوية الدعم والإسناد والذي يتولى تأمين العشرات من المؤسسات في محافظتي عدن ولحج.