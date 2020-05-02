نجاة 20 شخصا بأعجوبة بعد انقلاب حافلتهم في إب

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأن 20 شخصا نجوا بأعجوبة بعد انقلاب حافلتهم وهي في طريقها إلى محافظة إب.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن الحافلة القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، انقلبت في طريق مذيخرة الجبلي بعزلة قصع بمديرية العدين، في طريقها الى إب لتجاوز نقاط وحواجز مليشيا الحوثي التي نصبتها لمنع القادمين من المحافظات المحررة بعد الإعلان عن تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في عدن.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث نتج عنه بعض الاصابات المتفاوتة بين الركاب، ولم ينجم عنه أي وفيات.

وكانت السلطات المحلية بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة المليشيا، أعلنت إغلاق كافة مداخلها ال17 بعد تسجيل خمس إصابات بكورونا في عدن وحالة وحيدة بتعز أمس الجمعة.