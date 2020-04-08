نجاح تنفيذ قرار القائد ” البحسني ” الخاص بمنع دخول وبيع القات إلى حضرموت في اسبوعه الأول

المكلا(المندب نيوز)خاص

مع إقتراب الاسبوع الأول من نهايته في تنفيذ قرار منع دخول وبيع القات بحضرموت الذي أصدرته السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بسيادة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني ، والذي أيدته كافة الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وذلك بإصدارهم لبيانات التأييد المتتالية .

قام الفريق الميداني لشعبة التوجيه المعنوي بتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة الشعبة ممثلة بالعميد ركن صالح عمر المعاري ، بالتحرك إلى نقاط الصلب ومعسكر الأدواس وذلك لنقل صورة عن الدور الذي تقوم به الأجهزة العسكرية في تنفيذ قرارات القيادة .

وخلال تواجد الفريق الميداني بمعية مصور قناة حضرموت الخاصة التي رافقت ووثقت نجاح تنفيذ القرار في اسبوعه الأول ومدى قبول المجتمع في تنفيذه برغبة شجاعة للإقلاع عن تناول هذه الآفة الخطيرة وهو ما تم ملامسته في أحاديث معهم واصفين هذا القرار بالشجاع .

وفي حديث لقائد معسكر الأدواس المقدم محمد عمر بامهير قائلاً : رغم إنتهاج المهربين والمخالفين لتنفيذ هذا القرار أساليب وإبتكارات في عمليات التهريب لكن يقظة ضباط وأفراد المعسكر وحسهم الأمني العالي يتم إكتشافها والتعامل معهم وفق التوجيهات الصادرة من قيادة المنطقة العسكرية الثانية .

مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به شعبة التوجيه المعنوي في رفع الروح المعنوية لدى الجنود وحرصهم على نقل الاخبار من مواقعها وهو ما يعطي الجندي الحافز الكبير وأداء دوره ومهامه بشكل أفضل .