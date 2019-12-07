نجل الرئيس السابق يؤكد أن الانتقالي لأزال ملتزما على تنفيذ اتفاق الرياض





أكد نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، أن شعب الجنوب أبدى من خلال المجلس الانتقالي وكل قواهم المسؤولية والاستعداد التام لتنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الأستاذ هاني علي سالم البيض في حسابه على تويتر حيث أكد أن الجنوبيون متلزمين بالاتفاق منذ اليوم الأول من توقيعه ولازالوا حتى اليوم .

وأوضح البيض أن الحكومة الشرعية لم تكن يوماً مسؤولة أو ملتزمة تجاه شعبها عن أبسط حقوق معيشته مستغرباً كيف يمكن له أن تصبح متعهدة ومسؤولة عن تنفيذ اتفاق بهذا الحجم في الداخل وتجاه المجتمع الإقليمي والدولي على حد سواء .

وقال البيض لو أن حكومة الشرعية تفكر عبر خطابها التصعيدي بتحميل الطرف الأخر تبعات اي إخفاق أو خلق أزمة حول الاتفاق الموقع فإنها يجب أن لا تسقط من حساباتها المسؤولية والنتائج المترتبة على ذلك .

منوهاً أنه وفي الوقت الذي يفترض أن تسعى الحكومة الشرعية أن تبلور تنفيذ مخرجات إتفاق الرياض نراها تحاول خلق العراقيل لافشاله .

مؤكداً أن رئاسة المجلس الانتقالي وكافة قواه قادرة على إنهاء اي محاولات تقوم بها حكومة الشرعية في محاولتها لفشل الإتفاق والمؤشرات التي تصدر منها في هذا الاتجاه إلا أن البيض جدد تمسك قيادة المجلس الانتقالي المحافظة على إتفاقية الرياض سياسياً وميدانيا إيمانا منهم باحترام العهود والمصالح العليا للمنطقة وأهداف الأمة السامية، معتبراً أن تنفيذ الاتفاق هو الحل الأمثل لإنهاء اي بوادر صراع تحاول بعض الأطراف خلقه لغرض إفشال الإتفاق.