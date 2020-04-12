نجم برشلونة يكشف عن علاقته بالمدرب وصديقه المقرب بالفريق

سبورت 360 – تحدث جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة الإسباني عن مستواه الحالي وعلاقته بالمدير الفني للفريق كيكي سيتين وكشف عن صديقه المقرب وأكثر لاعب فاجئه داخل صفوف البلوجرانا منذ مجيئه وذلك في حواره مع صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة.

بدأ اللاعب بالحديث عن الشهور الأولى له داخل كامب نو وأنها لم تكن سهلة بالنسبة له حيث تعرض لإصابة بسيطة في أفضل لحظاته، والمحاولة أن يكون إيجابيا بعد الانتقال لفريق جديد ومدينة مختلفة والآن في فترة التأقلم.

فيربو: فاتي صديقي المقرب وشخصية فيالد المحارب فاجئتني

وصرح اللاعب بأنه يريد إظهار مستواه الحقيقي والذي يتمتع بإمكانيات كبيرة جعلت النادي الكتالوني يريد التوقيع معه حيث أن قدراته لم تظهر بعد.

وتطرق فيربو للحديث عن علاقته بكيكي وأنها جيدة حيث قال أنه أول مدرب يثق به وقت أن لعب في ريال بيتيس عندما كان سيتين مدربا للفريق الباسكي.

وأشار جونيو إلى أن أرتورو فيدال هو أكثر لاعب فاجئه حيث أنه يشبه المحارب بالوشوم على جسده، لكنه ظهر عكس ما كان يطن حيث أنه شخص جيد ودائما ما يجعل الآخرون يضحكون.

واختار اللاعب الجديد زميله الشاب أنسو فاتي بأنه صديقه المقرب حيث يحبون الرقص كثيرا ويرسلوا مقاطع رقص عبر موقع “انستجرام”.

وأوضح طريقة الحفاظ على لياقته وكيف يتابع ذلك مع المدرب البدني أنطونيو في ظل الحجر الصحي داخل المنزل بسبب انتشار فيروس كرورونا كما يقوم بمشاركة زوجته بعض الوقت في التدريبات.

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