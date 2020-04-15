أخبار نادي برشلونة

نجم ليفربول السابق يختار تشكيل لأصعب خصوم واجههم.. صورة

15 أبريل، 2020
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نجم ليفربول السابق يختار تشكيل لأصعب خصوم واجههم.. صورة
نجم ليفربول

سبورت 360 – اختار جيمي كارجر أسطورة ليفربول تشكيل يضم أصعب خصوم واجههم من مختلف الفرق بجانب أصعب فريق خلال مسيرته الطويلة مع الريدز.

قام كارجر الذي يعمل بشكبة سكاي سبورتس حاليا عبر موقع الشبكة الإخبارية باختيار جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والثلاثي كافو وباولو مالديني ومارسيل ديسايي نجوم أي سي ميلان السابقين.

أصعب خصوم كارجار طوال مسيرته والفريق الأفضل

كما اختار جون تيري أسطورة تشيلسي وروي كين من الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

ومن برشلونة اختار ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا وتشافي هيرنانديز وأندريس انييستا نجمي خط وسط الفريق الكتالوني.

وبجانب ليو في خط الهجوم وضع كريستيانو رونالدو نجم اليونايتد وريال مدريد السابق ولاعب يوفنتوس الحالي وتيري هنري مهاجم أرسنال.

واختار نجم الريدز السابق فريق أرسنال في موسم 2003-2004 عندما حقق دوري اللاهزيمة.

تشكيل كارجار

تشكيل كارجار

وإليكم التشكيل الذي يضم أصعب خصوم كارجر:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع:  كافو ـ باولو مالديني ـ مارسيل ديسايي ـ جون تيري

خط الوسط: تشافي هيرنانديز ـ أندريه أنييستا ـ روي كين

خط الهجوم: كريستيانور ونالدو ـ ليونيل ميسي ـ تيري هنري

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