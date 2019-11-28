عدن الغد

نجوم الكرة والسلك القضائي بعدن يحيون سنوية فقيد العدالة والوطن جمال محمد عمر

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 48 دقيقة
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نجوم الكرة والسلك القضائي بعدن يحيون سنوية فقيد العدالة والوطن جمال محمد عمر

وسط أجواء رياضية جميلة وحضور متميز، أحيا نجوم الكرة اليمنية في العصر الذهبي وأعضاء النيابات والسلك القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن عصر أمس الأربعاء على ملعب الفقيد حسين باوزير التابع لنادي شمسان الرياضي في المعلا الذكرى السنوية الأولى لوفاة فقيد الوطن والعدالة (فضيلة القاضي جمال محمد عمر) وزير العدل السابق (رحمه الله) باحتفالية كروية، جمعت فريقي نجوم الكرة اليمنية السابقين والسلطة القضائية في مباراة رائعة قدما فيها لمحات كروية جميلة وتبادلوا فيها الهجمات على مدى شوطي المباراة.
وكان فريق نجوم الكرة السابقين قد تمكن من خدش شباك النيابة والقضاء بهدفين جميلين للنجمين الشقيقين (شرف وحلمي محفوظ) لينتهي اللقاء بهذه النتيجة على الرغم من محاولات فريق القضاء في شوط المباراة الثاني بعدد من الهجمات ،إلا أن حارس عرين النجوم هاني عبدالكريم كان بالمرصاد لتلك الهجمات وتألق في صد أهداف محققة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبعد ختام المباراة قام الإخوة رئيس محكمة الاستئناف بعدن عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي فهيم عبد الله الحضرمي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر، وسقاق محمد المحضار رئيس مجلس التنسيق لنقابات الموظفين الإداريين للمحاكم والنيابات، ووضاح خالد رئيس نقابة نيابة عدن، والقاضي مختار صنعاني، والقاضي أنور السيد، ونجمي الكرة اليمنية في الزمن الجميل جميل سيف وعثمان خلب وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية بتسليم كأس المناسبة لقائد فريق النجوم الكابتن شرف محفوظ، والذي بدوره سلمه لشقيق الفقيد حسين محمد عمر. 
كما تم تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في إنجاح الفعالية ، وعقب ذلك أقيمت وجبة عشاء في مطعم شواطئ عدن على شرف الفريقين.

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عدن الغد

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